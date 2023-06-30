18-летний полузащитник «Локомотива» Багамаев перешел в «Факел»

«Факел» объявил о переходе полузащитника «Локомотива» Абдулы Багамаева.

18-летний вингер подписал долгосрочный контракт с воронежцами. У «Локомотива» будет право обратного выкупа игрока.

Багамаев перешел в систему «Локомотива» в 2021 году из «Тюмени». Он дебютировал за основную команду железнодорожников в матче против «Оренбурга» (5:1) в 7-м туре РПЛ сезона-2022/23.