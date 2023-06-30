18-летний полузащитник «Локомотива» Багамаев перешел в «Факел»
«Факел» объявил о переходе полузащитника «Локомотива» Абдулы Багамаева.
18-летний вингер подписал долгосрочный контракт с воронежцами. У «Локомотива» будет право обратного выкупа игрока.
Багамаев перешел в систему «Локомотива» в 2021 году из «Тюмени». Он дебютировал за основную команду железнодорожников в матче против «Оренбурга» (5:1) в 7-м туре РПЛ сезона-2022/23.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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