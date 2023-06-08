«Урал» решил не продлевать контракт с полузащитником Бавиным

Полузащитник Юрий Бавин ушел из «Урала».

Как сообщает пресс-служба клуба, руководство решило не продлевать контракт с 29-летним футболистом.

Бавин перешел в «Урал» в 2017 году и в дебютном сезоне провел 17 матчей. Затем последовали аренды в «Тамбов» и «Ротор». Прошлый сезон полузащитник провел в «СКА-Хабаровске», который выступал в первой лиге.

Всего за команды «Урала» футболист провел 74 игры, в которых забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.