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Хавбек «Урала» Гаджимурадов ушел в аренду в «Ротор»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов ушел в аренду в волгоградский «Ротор», информирует пресс-служба команды. Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Ротор» на днях начинает сезон во Второй лиге. Желаем Рамазану регулярной игровой практики и голов!" — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне футболист провел за «Урал» 13 матчей, а зимой ушел в аренду в махачкалинское «Динамо». За клуб Первой лиги хавбек сыграл 10 матчей.

ФК Ротор
ФК Урал
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