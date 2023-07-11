Хавбек «Урала» Гаджимурадов ушел в аренду в «Ротор»
Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов ушел в аренду в волгоградский «Ротор», информирует пресс-служба команды. Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.
«Ротор» на днях начинает сезон во Второй лиге. Желаем Рамазану регулярной игровой практики и голов!" — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне футболист провел за «Урал» 13 матчей, а зимой ушел в аренду в махачкалинское «Динамо». За клуб Первой лиги хавбек сыграл 10 матчей.
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15
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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