Хавбек «Урала» Гаджимурадов ушел в аренду в «Ротор»

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов ушел в аренду в волгоградский «Ротор», информирует пресс-служба команды. Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Ротор» на днях начинает сезон во Второй лиге. Желаем Рамазану регулярной игровой практики и голов!" — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне футболист провел за «Урал» 13 матчей, а зимой ушел в аренду в махачкалинское «Динамо». За клуб Первой лиги хавбек сыграл 10 матчей.