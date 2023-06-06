«Оренбург» объявил о переходе нападающего Эмирджана Гюрлюка

«Оренбург» официально объявил о переходе нападающего Эмирджана Гюрлюка из клуба «Алтынорду» второй лиги Турции.

19-летний футболист является воспитанником «Галатасарая». Форвард будет выступать в российской команде под номером 7.

В текущем сезоне он провел 30 матчей во второй лиге Турции, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.