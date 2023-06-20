«Пари НН» объявил о возвращении защитника Баньяка в «Кайрат»

Защитник Маки Баньяк по истечении срока аренды в «Пари НН» возвращается в «Кайрат», сообщает пресс-служба нижегородцев.

«Футбольный мир непрост, и так бывает, что травмы не дают раскрыться футболистам. Так случилось и с Маки. Мы желаем тебе успехов в футбольной карьере, а главное — без травм! Удачи, Маки», — говорится в заявлении пресс-службы.

28-летний футболист перешел в «Пари НН» на правах аренды из «Кайрата» с правом выкупа в конце января. Камерунский защитник не успел провести за нижегородскую команду ни одной игры в РПЛ. Он порвал мениск на тренировке и выбыл до конца сезона.