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«Ростов» объявил об уходе нападающего Полоза

Мария Гусева
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Дмитрий Полоз.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» в Telegram-канале сообщил, что нападающий Дмитрий Полоз покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

«Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды. Коллектив футбольного клуба «Ростов» желает Диме удачи», — говорится в сообщении клуба.

Полоз выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год, затем вернулся в клуб в 2020 году. Всего 31-летний нападающий провел за ростовчан 242 матча и забил 58 мячей. Стал обладателем Кубка России, а также серебряных медалей чемпионата страны.

В сезоне-2022/23 Полоз забил 9 голов в 30 матчах за «Ростов».

Источник: https://t.me/fcrostov_official/14013
Дмитрий Полоз
Футбол
ФК Ростов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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