«Ростов» объявил об уходе нападающего Полоза

«Ростов» в Telegram-канале сообщил, что нападающий Дмитрий Полоз покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

«Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды. Коллектив футбольного клуба «Ростов» желает Диме удачи», — говорится в сообщении клуба.

Полоз выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год, затем вернулся в клуб в 2020 году. Всего 31-летний нападающий провел за ростовчан 242 матча и забил 58 мячей. Стал обладателем Кубка России, а также серебряных медалей чемпионата страны.

В сезоне-2022/23 Полоз забил 9 голов в 30 матчах за «Ростов».