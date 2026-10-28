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Алаев: «У нас нет таких клубов, которые совершают нарушения, как «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал инцидент с нарушениями финансовых правил АПЛ со стороны «Манчестер Сити».

«У нас нет таких клубов, которые совершают нарушения, зафиксированные АПЛ в случае с «Манчестер Сити». За этой ситуацией слежу, как и за любым другим вопросом, связанным с проведением профессиональных соревнований с участием клубов высшего уровня. Понятно, что у меня нет доступа ко всем документам по этому делу, чтобы уверенно говорить на эту тему. Но то, что я видел в СМИ со ссылками на источники и в комментариях официальных лиц, показывает, что зафиксированы очень большие финансовые нарушения и клубу грозит суровое наказание. Надеюсь, АПЛ внутри у себя разберется во всем и вынесет справедливые санкции. Мы, безусловно, этот опыт изучим, когда после всех апелляций по «Манчестер Сити» будет окончательное решение», — приводят «Известия» слова Алаева.

29 сентября АПЛ сообщила, что независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам, связанным с серьезными нарушениями финансовых правил лиги, а также по большинству пунктов о ненадлежащем сотрудничестве с расследованием. В общей сложности речь идет о 114 из 115 предъявленных клубу обвинений. Нарушения охватывают период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

«Манчестер Сити» не согласился с решением и заявил о намерении его обжаловать. Санкции в отношении клуба пока не определены.

Независимая комиссия АПЛ признала &laquo;Манчестер Сити&raquo; виновным в&nbsp;нарушении финансовых правил.115 обвинений против «Манчестер Сити». Как работали финансовые схемы и что грозит клубу

Источник: «Известия»
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Футбол
ФК Манчестер Сити
Александр Алаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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