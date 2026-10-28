Алаев: «У нас нет таких клубов, которые совершают нарушения, как «Манчестер Сити»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал инцидент с нарушениями финансовых правил АПЛ со стороны «Манчестер Сити».

«У нас нет таких клубов, которые совершают нарушения, зафиксированные АПЛ в случае с «Манчестер Сити». За этой ситуацией слежу, как и за любым другим вопросом, связанным с проведением профессиональных соревнований с участием клубов высшего уровня. Понятно, что у меня нет доступа ко всем документам по этому делу, чтобы уверенно говорить на эту тему. Но то, что я видел в СМИ со ссылками на источники и в комментариях официальных лиц, показывает, что зафиксированы очень большие финансовые нарушения и клубу грозит суровое наказание. Надеюсь, АПЛ внутри у себя разберется во всем и вынесет справедливые санкции. Мы, безусловно, этот опыт изучим, когда после всех апелляций по «Манчестер Сити» будет окончательное решение», — приводят «Известия» слова Алаева.

29 сентября АПЛ сообщила, что независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам, связанным с серьезными нарушениями финансовых правил лиги, а также по большинству пунктов о ненадлежащем сотрудничестве с расследованием. В общей сложности речь идет о 114 из 115 предъявленных клубу обвинений. Нарушения охватывают период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

«Манчестер Сити» не согласился с решением и заявил о намерении его обжаловать. Санкции в отношении клуба пока не определены.