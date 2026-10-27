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Митрофанов назвал чушью информацию о своем участии в выборах главы РПЛ

Митрофанов назвал чушью информацию о своем участии в выборах главы РПЛ

Сергей Ярошенко

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов опроверг информацию о намерении баллотироваться на пост президента РПЛ.

«Конкретно работу Александра Александровича я оцениваю высоко. Я, может быть, не совсем объективен, потому что у нас очень хорошие, товарищеские отношения, я долгое время работал под его руководством. Знаю, что ему достаточно сложно, потому что клубов много, хотя, возможно, кажется, что 16 — не так много. Но интересы у них разные, статусы и задачи — тоже разные. Выстраивать бизнес-модель управления, планировать в этом сложном мире больших интересов, больших руководителей достаточно сложно. И Александр Александрович с этой задачей более чем справляется.

Мы с ним примерно понимаем, откуда эти слухи рождаются, это не делает этим людям чести. Фантазеры, они могли чем-то более интересным заниматься. Вы знаете, что Российский футбольный союз недавно продлил срок моих полномочий на четыре года, для меня эта работа — большой вызов, это большая, разноплановая работа. Поэтому информацию о том, что я планирую избираться на пост главы РПЛ, кроме как чушью я не могу назвать», — цитирует Митрофанова Odds.ru.

В конце сентября в СМИ появилась информация о том, что Митрофанов может сменить Александра Алаева на посту президента РПЛ. Впоследствии РФС сообщил о переизбрании Митрофанова на должность генерального секретаря организации до 2030 года.

Алаев возглавляет РПЛ с августа 2022 года.

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Источник: Odds.ru
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Футбол
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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