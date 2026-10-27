Митрофанов назвал чушью информацию о своем участии в выборах главы РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов опроверг информацию о намерении баллотироваться на пост президента РПЛ.

«Конкретно работу Александра Александровича я оцениваю высоко. Я, может быть, не совсем объективен, потому что у нас очень хорошие, товарищеские отношения, я долгое время работал под его руководством. Знаю, что ему достаточно сложно, потому что клубов много, хотя, возможно, кажется, что 16 — не так много. Но интересы у них разные, статусы и задачи — тоже разные. Выстраивать бизнес-модель управления, планировать в этом сложном мире больших интересов, больших руководителей достаточно сложно. И Александр Александрович с этой задачей более чем справляется.

Мы с ним примерно понимаем, откуда эти слухи рождаются, это не делает этим людям чести. Фантазеры, они могли чем-то более интересным заниматься. Вы знаете, что Российский футбольный союз недавно продлил срок моих полномочий на четыре года, для меня эта работа — большой вызов, это большая, разноплановая работа. Поэтому информацию о том, что я планирую избираться на пост главы РПЛ, кроме как чушью я не могу назвать», — цитирует Митрофанова Odds.ru.

В конце сентября в СМИ появилась информация о том, что Митрофанов может сменить Александра Алаева на посту президента РПЛ. Впоследствии РФС сообщил о переизбрании Митрофанова на должность генерального секретаря организации до 2030 года.

Алаев возглавляет РПЛ с августа 2022 года.