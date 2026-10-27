Митрофанов назвал чушью информацию о своем участии в выборах главы РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов опроверг информацию о намерении баллотироваться на пост президента РПЛ.
«Конкретно работу Александра Александровича я оцениваю высоко. Я, может быть, не совсем объективен, потому что у нас очень хорошие, товарищеские отношения, я долгое время работал под его руководством. Знаю, что ему достаточно сложно, потому что клубов много, хотя, возможно, кажется, что 16 — не так много. Но интересы у них разные, статусы и задачи — тоже разные. Выстраивать бизнес-модель управления, планировать в этом сложном мире больших интересов, больших руководителей достаточно сложно. И Александр Александрович с этой задачей более чем справляется.
Мы с ним примерно понимаем, откуда эти слухи рождаются, это не делает этим людям чести. Фантазеры, они могли чем-то более интересным заниматься. Вы знаете, что Российский футбольный союз недавно продлил срок моих полномочий на четыре года, для меня эта работа — большой вызов, это большая, разноплановая работа. Поэтому информацию о том, что я планирую избираться на пост главы РПЛ, кроме как чушью я не могу назвать», — цитирует Митрофанова Odds.ru.
В конце сентября в СМИ появилась информация о том, что Митрофанов может сменить Александра Алаева на посту президента РПЛ. Впоследствии РФС сообщил о переизбрании Митрофанова на должность генерального секретаря организации до 2030 года.
Алаев возглавляет РПЛ с августа 2022 года.
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|Зенит
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|Динамо
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3
|ЦСКА
|12
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|21-12
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|Спартак
|12
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5
|Краснодар
|12
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|20-14
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6
|Оренбург
|12
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|16
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7
|Ростов
|12
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|13-17
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8
|Крылья Советов
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9
|Балтика
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|3
|5
|4
|15-13
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10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
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11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
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12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
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13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
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14
|Ахмат
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|5
|15-17
|11
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15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
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16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
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|3
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Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1