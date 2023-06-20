«Пари НН» объявил об уходе хавбека Берковского

Полузащитник Илья Берковский завершил выступления за «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

23-летний хавбек выступал за «Пари НН» на правах аренды из «Локомотива».

«У нас был дружный и сплоченный коллектив, который, даже когда возникали трудности, всегда решал поставленные задачи. Желаю нижегородцам успехов и в дальнейшем. Я горжусь тем, что был частью этой команды. Нижний Новгород — прекрасный город, здесь замечательные болельщики. Я всегда буду с теплом вспоминать этот клуб. Ну и, конечно же, еще увидимся!» — приводит слова Берковского пресс-служба команды.

Всего он сыграл 11 матчей за нижегородскую команду и не отличился результативными действиями.