«Зенит» объявил о переходе из «Сочи» вратаря Адамова

«Зенит» достиг договоренности о переходе вратаря Дениса Адамова.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, «Зенит» и «Сочи» пришли к соглашению о переходе 25-летнего Адамова, с игроком подписан контракт по схеме «4+1».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Краснодар» получит 25 процентов от суммы трансфера Адамова.

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.