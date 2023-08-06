«Краснодар» объявил о переходе защитника Оласы

«Краснодар» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником «Вальядолида» Лукасом Оласой.

Соглашение 29-летнего уругвайца рассчитано по схеме «2+1», оно истекает в конце июня 2025 года, но при определенных условиях может быть пролонгировано.

Оласа выступал за «Вальядолид» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 23 матча, отметившись одной результативной передачей.

Также на счету защитника 1 матч за сборную Уругвая. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Оласы в 2,5 миллиона евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице