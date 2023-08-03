«Волгарь» арендовал форварда «Балтики» Гогричиани

Нападающий «Балтики» Гоча Гогричиани на правах аренды будет выступать за «Волгарь».

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24.

Гогричиани перешел в «Балтику» летом прошлого года. Он провел за калининградцев 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В текущем сезоне 23-летний форвард ни разу не выходил на поле.

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