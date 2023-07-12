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Сегодня, 10:00

«Спартак» объявил о покупке форварда «Кадиса» Бонгонда

Иван Торопцев
Корреспондент
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Тео Бонгонда.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.

27-летний конголезец подписал контракт с московским клубом до конца июня 2026 года. Форвард будет выступать за красно-белых под 77-м номером.

Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «Спартак» заплатил за футболиста 7 миллионов евро.

Тео Бонгонда (справа). Бонгонда и «Спартак»: красно-белые покупают свое отражение

Бонгонда выступал за «Кадис» с августа 2022 года, он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Конголезец стал второй покупкой «Спартака» этим летом. 10 июня клуб подписал полузащитника ЦСКА Хесуса Медину.

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Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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