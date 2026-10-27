Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Если придет предложение и я скажу, что хочу, Галицкий отпустит меня»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил, есть ли у него договоренности с владельцем клуба Сергеем Галицким по поводу возможного ухода из команды.

24-летний голкипер является воспитанником академии «быков».

«Да, есть, конечно. Сергей Николаевич при личных разговорах очень часто мне говорит, что, конечно, он хочет, чтобы я как можно больше и дольше играл в «Краснодаре», но, если придет предложение и я скажу, что хочу, он пойдет навстречу и отпустит. Но, опять же, это должен быть клуб, который должен заинтересовать «Краснодар». Ну, и в плане денег, чтоб «Краснодару» было выгодно», — сказал Агкацев в интервью Нобелю Арустамяну.

Ранее футболист подтвердил, что летом им интересовался «Ювентус».

Агкацев на протяжении всей карьеры выступает за «Краснодар» и в сезоне-2024/25 вместе с «быками» стал чемпионом России. Всего на его счету 107 матчей за основную команду «Краснодара».

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