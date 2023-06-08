«Балтика» объявила о переходе победителя юношеского Евро из Португалии

«Балтика» объявила о переходе португальского полузащитника Жоао Ламейры.

Контракт с полузащитником рассчитан на три года. 24-летний хавбек является воспитанником «Спортинга».

В составе юношеской сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы-2016.

В сезоне-2022/23 он сыграл 35 матчей за «Торренсе» во второй лиге Португалии, забил один гол и отдал три результативные передачи.

«Балтика» по итогам прошедшего сезона заняла второе место в первой лиге, набрав 67 очков, и вышла в РПЛ.