Хавбек «Урала» Емельянов проведет сезон в аренде в «Шиннике»

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов новый сезон проведет в аренде в «Шиннике», сообщает пресс-служба екатеринбуржского клуба.

«Желаем Роману побед, без травм провести сезон и регулярно принимать участие в матчах!» — написано в заявлении клуба.

Прошлый сезон футболист также играл за «Шинник», который занял в первой лиге 7 место.

Он сыграл 22 матча, не отметившись результативными действиями.