Хавбек «Урала» Емельянов проведет сезон в аренде в «Шиннике»
Полузащитник «Урала» Роман Емельянов новый сезон проведет в аренде в «Шиннике», сообщает пресс-служба екатеринбуржского клуба.
«Желаем Роману побед, без травм провести сезон и регулярно принимать участие в матчах!» — написано в заявлении клуба.
Прошлый сезон футболист также играл за «Шинник», который занял в первой лиге 7 место.
Он сыграл 22 матча, не отметившись результативными действиями.
Источник: ФК «Урал»
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