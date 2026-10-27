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Краснодар — Динамо: счет и результат матча Кубка России 27 октября 2026

Дубль Воробьева принес «Краснодару» победу над московским «Динамо»

Алина Савинова
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на своем поле обыграл московское «Динамо» в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

На 5-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Воробьев не смог реализовать пенальти. На 13-й минуте он открыл счет, забив дебютный гол за «быков», а на 43-й оформил дубль. Один мяч гостей в добавленное время отыграл Константин Тюкавин.

«Краснодар» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах и с 10 очками возглавил таблицу группы В Пути РПЛ Кубка России, сместив «Динамо» (9 очков) на вторую строчку. «Быки» обеспечили себе выход в плей-офф. Третье место в квартете занимает «Факел» (6 очков), который ранее во вторник обыграл «Ахмат» (5 очков).

В следующем туре «быки» 25 ноября сыграют с «Ахматом», а бело-голубые 26 ноября встретятся с «Факелом».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
27 октября, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Динамо

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