«Балтика» подписала российского защитника Жирова, игравшего во второй немецкой бундеслиге

«Балтика» объявила о подписании контракта с защитником Александром Жировым.

32-летний россиянин перешел в команду из Калининграда на правах свободного агента. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1».

С июля 2018 года Жиров выступал за немецкий «Зандхаузен», который играл во второй бундеслиге. Клуб и футболист не стали продлевать контракт, рассчитанный до конца июня 2023 года.

В России Жиров играл за барнаульское «Динамо», «Волгарь», «АНжи», «Томь», «Краснодар» и «Енисей».