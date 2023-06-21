«Ростов» объявил о переходе вратаря Бабурина в «Торпедо»

«Ростов» объявил об уходе вратаря Егора Бабурина. Голкипер перейдет в «Торпедо».

По данным портала Transfermarkt, московский клуб заплатит за 29-летнего игрока 600 тысяч евро.

В прошлом сезоне Бабурин выступал в «Торпедо» на правах аренды. В 23 матчах он пропустил 43 гола и провел 4 сухих матча.