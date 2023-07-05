Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА
Нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.
Футболисты снова воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить соглашение в одностороннем порядке до конца следующего сезона.
Нигерийский форвард провел прошедший сезон в «Герте», а Сигурдссон — в шведском «Норрчепинге».
Также в клубе напоминают, что соглашения могут приостановить только те игроки, которые ранее воспользовались поправкой ФИФА и «заморозили» контракты.
«ЦСКА по-прежнему оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции для защиты своих интересов», — заявили в клубе.
Контракты обоих футболистов с ЦСКА истекают летом 2024 года.
Источник: ПФК ЦСКА
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