«Спартак» отдал полузащитника Зорина в аренду в минское «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин начнет сезон в аренде в минском «Динамо», сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение между клубами по аренде 19-летнего игрока рассчитано до ближайшего зимнего трансферного окна и не предусматривает права выкупа.

Зорин дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне. Всего на его счету 6 матчей за основную команду, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт рассчитан до 2026 года.