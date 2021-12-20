Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22

Зимнее трансферное окно в российской премьер-лиге открывается 26 января 2022 года и закроется 22 февраля. Рестарт чемпионата после паузы — в выходные с субботой 26 февраля.

blue-white!

Посмотрел статистику Вильи. 17 голов в более чем 100 матчах. Ну и на кой нам колумбийский Заблевотный? Пусть лучше Тюк играет и набирается опыта. У него и то статистика лучше, 10 мячей в 37 матчах...

20.12.2021