Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22

Сегодня, 08:00
Даниил Хлусевич и Сердар Азмун: кто сменил и еще сменит клубы этой зимой? Фото «СЭ»
Даниил Хлусевич и Сердар Азмун: кто сменил и еще сменит клубы этой зимой? Фото «СЭ»
Теги:
Зимнее трансферное окно в российской премьер-лиге открывается 26 января 2022 года и закроется 22 февраля. Рестарт чемпионата после паузы — в выходные с субботой 26 февраля.

Быстрая навигация

Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
Пришли

-

Возможные переходы

п. Юри Алберто («Интернасьонал»)
н. Кабрал («Базель»)
н. А. Альварес («Пеньяроль»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Дуглас Сантос («Фламенго»)
н. Азмун («Лион»)
Динамо
Москва
Главный тренер
Сандро Шварц
Пришли

-

Возможные переходы

н. С. Вилья («Бока Хуниорс»)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Сочи
Сочи
Главный тренер
Владимир Федотов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Пришли

-

Возможные переходы

н. Вагнер Лав

Ушли

з. Гогуа

Возможные переходы

з. Бруно Фукс
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Пришли

-

Возможные переходы

з. Алонсо («Атлетико Минейро»)
з. Арс. Адамов («Урал»)
п. Кастелланос («Нью-Йорк Сити»)
н. Гедес («Коринтианс»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Спаич (ПАОК)
п. Кабелла («Бешикташ»)
Локомотив
Москва
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Пришли

з. Мампасси («Шахтер» Д)

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Андрей Талалаев
Пришли

-

Возможные переходы

з. Арс. Адамов («Урал»)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

з. Зеффан

Возможные переходы

-
Спартак
Москва
Главный тренер
Паоло Ваноли
Пришли

т. Паоло Ваноли
в. Свинов («Факел»)
п. Хлусевич («Арсенал»)

Возможные переходы

з. К. Боженов («Ростов»)
з. Л. Классен («Тироль»)
п. Безушков («Ян Регенсбург»)

Ушли

т. Руй Витория

Возможные переходы

з. Жиго
з. Кутепов
Рубин
Казань
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Пришли

п. Апшацев («Томь»)

Возможные переходы

-

Ушли

п. Шатов (пауза в карьере)

Возможные переходы

п. Кварацхелия («Эвертон», «Вест Хэм», «Саутгемптон»)
н. Ив. Игнатьев
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Игорь Шалимов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

з. Арс. Адамов («Краснодар», «Ахмат»)
п. Аугустыняк (АЕК Афины)
Арсенал
Тула
Главный тренер
Миодраг Божович
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

п. Хлусевич («Спартак»)

Возможные переходы

-
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главный тренер
Александр Кержаков
Пришли

-

Возможные переходы

п. С. Удо («Шахтер» К)
п. Жирков (свободный агент)

Ушли

в. А. Синицын
п. Могилевец
п. Бумаль
н. Галаджан

Возможные переходы

-
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Виталий Кафанов
Пришли

з. К. Боженов («Химки», окончание аренды)

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

з. К. Боженов («Спартак»)
п. Мамаев («Химки»)
Уфа
Уфа
Главный тренер
Алексей Стукалов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

н. Г. Агаларов
Химки
Химки
Главный тренер
Игорь Черевченко
Пришли

-

Возможные переходы

п. Мамаев («Ростов»)

Ушли

з. К. Боженов («Ростов», окончание аренды)

Возможные переходы

-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Скандальный гол и ужасное решение в овертайме. Россия проиграла домашний турнир
Запрет на вступление Украины в НАТО обнаружили в конституции страны
2
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги


  • Анкль Ben's

    Ироды! Кто вам позволил возможноФукса уходить??!!

    20.12.2021

  • blue-white!

    Посмотрел статистику Вильи. 17 голов в более чем 100 матчах. Ну и на кой нам колумбийский Заблевотный? Пусть лучше Тюк играет и набирается опыта. У него и то статистика лучше, 10 мячей в 37 матчах...

    20.12.2021