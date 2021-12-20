Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22
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|
Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. Юри Алберто («Интернасьонал»)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Дуглас Сантос («Фламенго»)
|
Динамо
Москва
Главный тренер
Сандро Шварц
|
Пришли
-
Возможные переходы
н. С. Вилья («Бока Хуниорс»)
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Сочи
Сочи
Главный тренер
Владимир Федотов
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Алексей Березуцкий
|
Пришли
-
Возможные переходы
н. Вагнер Лав
Ушли
з. Гогуа
Возможные переходы
з. Бруно Фукс
|
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Виктор Гончаренко
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Алонсо («Атлетико Минейро»)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Спаич (ПАОК)
|
Локомотив
Москва
Главный тренер
Маркус Гисдоль
|
Пришли
з. Мампасси («Шахтер» Д)
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Андрей Талалаев
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Арс. Адамов («Урал»)
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
з. Зеффан
Возможные переходы
-
|
Спартак
Москва
Главный тренер
Паоло Ваноли
|
Пришли
т. Паоло Ваноли
Возможные переходы
з. К. Боженов («Ростов»)
Ушли
т. Руй Витория
Возможные переходы
з. Жиго
|
Рубин
Казань
Главный тренер
Леонид Слуцкий
|
Пришли
п. Апшацев («Томь»)
Возможные переходы
-
Ушли
п. Шатов (пауза в карьере)
Возможные переходы
п. Кварацхелия («Эвертон», «Вест Хэм», «Саутгемптон»)
|
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Игорь Шалимов
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
з. Арс. Адамов («Краснодар», «Ахмат»)
|
Арсенал
Тула
Главный тренер
Миодраг Божович
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
п. Хлусевич («Спартак»)
Возможные переходы
-
|
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главный тренер
Александр Кержаков
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. С. Удо («Шахтер» К)
Ушли
в. А. Синицын
Возможные переходы
-
|
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Виталий Кафанов
|
Пришли
з. К. Боженов («Химки», окончание аренды)
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
з. К. Боженов («Спартак»)
|
Уфа
Уфа
Главный тренер
Алексей Стукалов
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
н. Г. Агаларов
|
Химки
Химки
Главный тренер
Игорь Черевченко
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. Мамаев («Ростов»)
Ушли
з. К. Боженов («Ростов», окончание аренды)
Возможные переходы
-
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Анкль Ben's
Ироды! Кто вам позволил возможноФукса уходить??!!
20.12.2021
blue-white!
Посмотрел статистику Вильи. 17 голов в более чем 100 матчах. Ну и на кой нам колумбийский Заблевотный? Пусть лучше Тюк играет и набирается опыта. У него и то статистика лучше, 10 мячей в 37 матчах...
20.12.2021