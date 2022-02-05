Сербский полузащитник «Урала» перешел в австрийский клуб

«Урал» и австрийский клуб «Ласк» достигли соглашения о трансфере полузащитника Бранкой Йовичича. 28-летний сербский футболист уже покинул расположение команды из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба клуба.

? Бранко Йовичич переходит в @LASK_Official



«Урал» и австрийский клуб «Ласк» достигли соглашения о трансфере полузащитника. Сербский футболист уже покинул расположение нашей команды. pic.twitter.com/hb1YlEwvOL — ФК Урал (@FCURAL) February 5, 2022

Йовичич перешел в «Урал» в 2020 году из «Црвены Звезды». Всего он провел за «Урал» 30 матчей.