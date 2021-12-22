«Краснодар» оформил трансфер нападающего норвежского клуба «Буде-Глимт»

«Краснодар» и норвежский «Буде-Глимт» оформили трансфер Эрика Бутхейма. 21-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года, сообщает сайт «быков».

?Норвежский форвард Эрик Бутхейм усилил «Краснодар»



Футбольные клубы «Краснодар» и норвежский «Будё-Глимт» @Glimt оформили трансфер 21-летнего нападающего в ряды «быков». Контракт подписан до конца июня 2025 года.



Подробности ?https://t.co/9NnCyUgoeZ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 22, 2021

В текущем сезоне норвежец провел 14 матчей за команду во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Журналист Николо Скира утверждал, что российский клуб заплатит 5 миллионов евро.

Напомним, что за норвежский клуб «Буде-Глимт» выступает российский голкипер Никита Хайкин.