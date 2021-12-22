«Краснодар» оформил трансфер нападающего норвежского клуба «Буде-Глимт»
20:02
«Краснодар» и норвежский «Буде-Глимт» оформили трансфер Эрика Бутхейма. 21-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года, сообщает сайт «быков».
В текущем сезоне норвежец провел 14 матчей за команду во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
Журналист Николо Скира утверждал, что российский клуб заплатит 5 миллионов евро.
Напомним, что за норвежский клуб «Буде-Глимт» выступает российский голкипер Никита Хайкин.
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