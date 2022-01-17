ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Медины

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Хесуса Медины. 24-летний парагваец пополнил состав московской команды на правах свободного агента.

Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан на 3,5 года.

Предыдущим клубом Медины был «Нью-Йорк Сити», в составе которого он стал чемпионом МЛС в прошлом году.