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ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Медины

Карен Саркисян
Корреспондент

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Хесуса Медины. 24-летний парагваец пополнил состав московской команды на правах свободного агента.

Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан на 3,5 года.

Предыдущим клубом Медины был «Нью-Йорк Сити», в составе которого он стал чемпионом МЛС в прошлом году.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/jesus-medina-popolnil-sostav-pfk-cska/
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