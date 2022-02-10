«Зенит» отдал полузащитника Кравцова в аренду «Нижнему Новгороду»

Полузащитник «Зенита» Кравцов перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды, сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

19-летний россиянин будет выступать за «Нижний Новгород» под 14-м номером.

В нынешнем сезоне Кравцов провел девять матчей за «Зенит» и не отметился результативными действиями.