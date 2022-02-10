«Зенит» отдал полузащитника Кравцова в аренду «Нижнему Новгороду»
Полузащитник «Зенита» Кравцов перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды
Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды, сообщает официальный сайт нижегородского клуба.
19-летний россиянин будет выступать за «Нижний Новгород» под 14-м номером.
В нынешнем сезоне Кравцов провел девять матчей за «Зенит» и не отметился результативными действиями.
Источник: https://www.instagram.com/p/CZzszZWMygr/
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|14:00
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|- : -
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|14:00
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Химки – Динамо
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|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
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Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
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Ростов – Кр. Советов
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|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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