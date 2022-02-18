«Химки» подписали контракт с Лоуренсом Николасом

Нигерийский полузащитник Лоуренс Николас подписал контракт с «Химками», сообщается на сайте клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона 2023/24.

20-летний футболист провел два тренировочных сбора с подмосковным клубом в Турции.

Лоуренс — воспитанник нигерийской академии «Аруна Бабангида». В прошлом году полузащитник дебютировал в Тинькофф РПЛ в составе «Тамбова» в возрасте 19 лет, провел два матча и не отметился результативными действиями.

Летом 2021 года футболист перешел в «Олимп-Долгопрудный». Николас сыграл за команду 22 матча в ФНЛ и отдал две голевые передачи.