«Рубин» подписал контакт с полузащитником «Зенита»

Полузащитник Даниил Кузнецов продолжит карьеру в «Рубине». Контракт с 18-летним хавбеком рассчитан на пять лет, сообщает пресс-служба клуба.

Даниил Кузнецов — игрок «Рубина»!



Контракт с 18-летним полузащитником рассчитан на пять лет ??



Ранее Даниил выступал за молодёжную и вторую команду «Зенита», а также принял участие в четырёх матчах РПЛ и матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» ?



Добро пожаловать! ??? pic.twitter.com/bw3m93C6E0 — «Рубин» Казань (@fcrk) February 20, 2022

Ранее Кузнецов выступал за молодежную и вторую команду «Зенита». Он также принял участие в четырёх матчах РПЛ и матче Лиги чемпионов против «Ювентуса»