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Нападающий «Сочи» Дуганджич перешел в румынский клуб

18:37
Марко Дуганджич. Фото ФК «Сочи».
Марко Дуганджич. Фото ФК «Сочи».
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Нападающий «Сочи» Марко Дуганджич продолжит карьеру в чемпионате Румынии. Он стал игроком клуба «ЧФР Клуж», сообщает сайт румынской команды.

В этом сезоне 27-летний Дуганджич провел только 4 матча в Тинькоф чемпионате России и забил один гол. Хорватский футболист пропустил большую часть сезона из-за травмы.

«ЧФР Клуж» идет на первом месте в чемпионате Румынии после 21 матча.

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Иван Шитик все материалы автора

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