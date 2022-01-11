Нападающий «Сочи» Дуганджич перешел в румынский клуб

Нападающий «Сочи» Марко Дуганджич продолжит карьеру в чемпионате Румынии. Он стал игроком клуба «ЧФР Клуж», сообщает сайт румынской команды.

В этом сезоне 27-летний Дуганджич провел только 4 матча в Тинькоф чемпионате России и забил один гол. Хорватский футболист пропустил большую часть сезона из-за травмы.

«ЧФР Клуж» идет на первом месте в чемпионате Румынии после 21 матча.