Нападающий «Сочи» Дуганджич перешел в румынский клуб
18:37
Нападающий «Сочи» Марко Дуганджич продолжит карьеру в чемпионате Румынии. Он стал игроком клуба «ЧФР Клуж», сообщает сайт румынской команды.
В этом сезоне 27-летний Дуганджич провел только 4 матча в Тинькоф чемпионате России и забил один гол. Хорватский футболист пропустил большую часть сезона из-за травмы.
«ЧФР Клуж» идет на первом месте в чемпионате Румынии после 21 матча.
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