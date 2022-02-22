Что нужно знать о налоге на иностранцев: РФС ориентируется на Европу, сильнее всех пострадает «Зенит»

Константин Алексеев считает, что РФС ориентируется на Европу в вопросе налога на иностранцев в РПЛ

Константин Алексеев — о том, как новые правила изменят наш футбол.

На фоне событий Олимпиады в тени осталась новость о грядущем изменении лимита на легионеров и потенциальном введении налога на иностранцев.

При этом интереснее, на мой взгляд, как раз история с налогом. Лимит, конечно, более глобальная тема, но о его смягчении говорят уже давно, так что решение не стало сюрпризом. Оно назрело.

А вот выплаты за иностранцев на поле — нечто новое. В чем же глубокий смысл?

Как удалось узнать, в РФС провели весьма мощный сравнительный анализ РПЛ и других европейских лиг. В том числе по зарплатам доморощенных футболистов. Выяснилось, что мы шестые в Европе, при этом занимая 10-е место в рейтинге УЕФА, а со следующего сезона упадем в середину второго десятка. Что в топ-чемпионаты никто не едет, понятно и без исследований. С 2016 года в топ-5 лиг перебрались всего четверо россиян, а бельгийцев, например, в 10 раз больше — 40.

Отсюда желание, с одной стороны, сделать чемпионат сильнее за счет добротных легионеров, а с другой — стимулировать российских футболистов с помощью усиливающейся конкуренции. Да, на поле сможет по-прежнему выходить только восемь иностранцев, определенная привилегированность доморощенных игроков остается, но в случае травм, дисквалификаций, потери формы легионеров больше не будут автоматически менять россияне.

Размышляя, какой хочется видеть РПЛ, в РФС здраво рассудили, что до топ-5 чемпионатов нам пока не дотянуться ни по каким критериям. Куда разумнее на данном этапе ориентироваться на модель бельгийцев или голландцев. В том числе омолаживать чемпионат, выращивать новых звезд.

Пока по среднему возрасту наша лига идет по верхней планке вместе с турецким чемпионатом. Если, скажем, в Голландии 48% футболистов не старше 23 лет, то в РПЛ этот показатель — 30%. Налог на иностранцев в пользу клубов, задействующих доморощенных футболистов моложе 23 лет, — одна из мер, которая должна стимулировать развитие талантов.

В РФС понимают, что перспективные игроки не возьмутся из воздуха, отсюда внедрение ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, работа в регионах, но это тема отдельного разговора. Сейчас об одной конкретной мере — налоге.

Он предлагается в размере 5 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную на поле иностранцем до 23 лет, и 10 тысяч — за всех остальных легионеров. Все собранные средства должны быть разделены между клубами в тех пропорциях, в которых они задействуют россиян U-23, и направлены целевым образом на развитие детско-юношеского футбола.

Сколько в итоге клубы могут потерять и заработать? Если взять показатели прошедших 18 туров в РПЛ и умножить на 1,66, получая предполагаемые данные за 30 туров, то картина следующая: «Зенит» должен будет внести в общий фонд 154 миллиона рублей, «Рубин» — 105, «Краснодар» — 85. Также в минусе «Спартак» (46 миллионов) и «Сочи» (51). Все остальные клубы в плюсе, при этом лидеры — «Ростов» (77 миллионов рублей), ЦСКА (71) и «Крылья» (67).

Перед началом матча РПЛ. Федор Успенский, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но ситуация может резко измениться. Скажем, «Урал» по показателям минувшего сезона был бы в большом проигрыше — рядом с «Зенитом», а теперь развернул стратегию и в приличном плюсе. А ЦСКА нынешней зимой берет четырех легионеров, поэтому, очевидно, опустится в таблице.

Конечно, далеко не все довольны нововведением. Скажем, «Зенит» делает ставку не на перспективу, а на результат сегодня. Клуб приобретает сильных легионеров, с которыми трудно конкурировать молодым (да и не только молодым) россиянам.

Питерцы постоянно будут в приличном минусе, а с ослаблением лимита 150 миллионов рублей могут легко превратиться в 200. Конечно, неприятно расставаться с такой суммой на ровном месте.

Но все же пара миллионов евро — не самый серьезный удар по бюджету «Зенита», а деньги пойдут на благие цели — развитие всего российского футбола, что в конечном итоге может помочь и самой команде с берегов Невы.

Дом РФС. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Коллеги в качестве минуса системы с налогом называли потенциальную ситуацию, когда клубу уже не грозит вылет или попадание в еврокубки, и он начнет выставлять на поле одну молодежь, что сыграет на руку их соперникам и нарушит спортивный принцип.

Однако в РФС, по моим данным, уверены, что сомнения беспочвенные. Все-таки с новым телеконтрактом и увеличением соглашения с букмекерской компанией разница в выплатах, скажем, между 11-м и 12-м местом станет существенной. Куда больше, чем можно заработать за несколько матчей, проведенных молодежью.

Система с налогом — весьма интересная. При этом ее не надо утверждать в Минспорте, а значит, можно будет легко донастраивать, посмотрев, какие результаты приносит именно нынешняя формула «5/10». Ее можно скорректировать как в большую, так и в меньшую сторону.

В итоге же клубы будут мотивированы на более активную работу с талантами. 100 миллионов рублей, которые можно получить при ставке на молодежь, — очень серьезная сумма для большинства представителей РПЛ.