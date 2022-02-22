Защитник «Спартака» Гапонов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

«Спартак» объявил о переходе Гапонова в «Крылья Советов» на правах аренды

Защитник «Спартака» Илья Гапонов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает официальный сайт московского клуба.

Соглашение с самарским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22 и предусматривает опцию выкупа трансфера защитника.

С 2018 года Гапонов 23 матча за «Спартак» и 59 встреч за «Спартак-2».

Ранее московский клуб объявил о переходе защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.