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Защитник «Спартака» Гапонов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

«Спартак» объявил о переходе Гапонова в «Крылья Советов» на правах аренды
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Спартака» Илья Гапонов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает официальный сайт московского клуба.

Соглашение с самарским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22 и предусматривает опцию выкупа трансфера защитника.

С 2018 года Гапонов 23 матча за «Спартак» и 59 встреч за «Спартак-2».

Ранее московский клуб объявил о переходе защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-22-chernov_pereshel_v_spartak_gaponov_arendovan_krylyami/
Илья Гапонов
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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