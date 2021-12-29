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Тульский «Арсенал» выкупил защитника Степанова у «Рубина»

11:08
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«Арсенал» объявил о выкупе защитника Даниила Степанова у «Рубина».

Сумма трансфера не уточняется. Тульский клуб сообщил, что заключил долгосрочный контракт с 21-летним россиянином.

Степанов выступал за «Арсенал» на правах аренды с июля 2021 года, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи в 17 матчах за команду.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/arsenal-vykupil-transfer-danila-stepanova/

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Иван Торопцев все материалы автора

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