Тульский «Арсенал» выкупил защитника Степанова у «Рубина»

«Арсенал» объявил о выкупе защитника Даниила Степанова у «Рубина».

Сумма трансфера не уточняется. Тульский клуб сообщил, что заключил долгосрочный контракт с 21-летним россиянином.

??????"Арсенал" выкупил трансфер Данила Степанова



21-летний защитник заключил долгосрочный контракт с ПФК «Арсенал».



Подробности ? https://t.co/fVWfal2XyT pic.twitter.com/bp6tZmYAcC — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) December 29, 2021

Степанов выступал за «Арсенал» на правах аренды с июля 2021 года, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи в 17 матчах за команду.