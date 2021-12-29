Тульский «Арсенал» выкупил защитника Степанова у «Рубина»
11:08
«Арсенал» объявил о выкупе защитника Даниила Степанова у «Рубина».
Сумма трансфера не уточняется. Тульский клуб сообщил, что заключил долгосрочный контракт с 21-летним россиянином.
??????"Арсенал" выкупил трансфер Данила Степанова— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) December 29, 2021
21-летний защитник заключил долгосрочный контракт с ПФК «Арсенал».
Подробности ? https://t.co/fVWfal2XyT pic.twitter.com/bp6tZmYAcC
Степанов выступал за «Арсенал» на правах аренды с июля 2021 года, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи в 17 матчах за команду.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/arsenal-vykupil-transfer-danila-stepanova/
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