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«Краснодар»: от лучшего старта в истории до мощного кризиса. «Быки» выбыли из чемпионской гонки?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото ФК «Краснодар»
Сегодня отрыв от лидера РПЛ может вырасти до семи очков.

Итоги первых шести туров РПЛ: у «Краснодара» шесть побед и пять очков отрыва от ближайшего преследователя, чемпион «Зенит» — позади в шести. Казалось, что с таким темпом «быков» никто не сможет ничего сделать.

Итоги 13 туров (без встречи «Зенита» с «Крыльями»): у «Краснодара» все те же шесть побед, пятое место и пять очков отставания от лидера. А в понедельник вполне может стать семь, если питерцы выиграют в Самаре. Кажется, одним претендентом на золото стало меньше.

&laquo;Родина&raquo; обыграла &laquo;Краснодар&raquo; в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ.«Краснодар» повторил худшую серию в истории. «Родина» заслужила этот камбэк

Даже указанные примеры показывают, что в футболе все может быстро развернуться. Но все же кризис «Краснодара» настолько затянулся, что не верится в его легкое преодоление с последующим возвращением на вершину.

И пусть Кордоба после поражения от «Родины» контратакует журналистов, говоря, что «кризиса нет, это в Москве «манипулируют информацией», мы понимаем: Джон выдает желаемое за действительное. Кризис — не выдумка столичных корреспондентов, он действительно есть, причем глубокий. Ни одной победы в РПЛ за семь туров — это провал. И только заработанный Мурадом Мусаевым за три предыдущих года авторитет удерживает его на посту главного тренера.

Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»

А еще понимание, что уход Сперцяна и тяжелая травма Кривцова действительно разрушили всю главную созидательную силу «быков». Что усугубляется пропущенной Кордобой предсезонкой.

Падение краснодарцев чем-то похоже на локомотивское: и без лидеров состав остается сильным, но найти новых вожаков, кто поведет за собой, вокруг кого завяжется игра, на ходу не получается. Результаты просаживаются, моральный дух в коллективе падает — возникает эффект снежного кома. Обычно в таких ситуациях пытаются развернуть ситуацию сменой тренера — новые идеи, психологическая встряска коллектива, формирование иной игровой концепции, подходящей имеющемуся составу... Но в «Краснодаре», как и в «Локомотиве», не торопятся. Вероятно, в том числе потому, что руководители понимают: в плане состава не дали тренеру максимум, чтобы с него строго спрашивать.

&laquo;Динамо&raquo; победило &laquo;Ахмат&raquo; (2:0), &laquo;Краснодар&raquo; проиграл &laquo;Родине&raquo; (1:2).«Динамо» вернулось в лидеры, «Краснодар» в кризисе, слухи о расставании Черчесова и «Ахмата» достигли пика

И если железнодорожники, беспомощно проигравшие в воскресенье «Спартаку» (0:4), рискуют вообще упустить момент, когда можно что-то исправить, то «быки» в худшем случае просто потеряют сезон. Сейчас кажется, что это самая реальная перспектива для чемпиона-2024/25 — после поражения от шедшей на 15-м месте «Родины» шансы на борьбу за золото уже выглядят призрачными.

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Джон Кордоба
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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