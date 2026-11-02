«Краснодар»: от лучшего старта в истории до мощного кризиса. «Быки» выбыли из чемпионской гонки?
Итоги первых шести туров РПЛ: у «Краснодара» шесть побед и пять очков отрыва от ближайшего преследователя, чемпион «Зенит» — позади в шести. Казалось, что с таким темпом «быков» никто не сможет ничего сделать.
Итоги 13 туров (без встречи «Зенита» с «Крыльями»): у «Краснодара» все те же шесть побед, пятое место и пять очков отставания от лидера. А в понедельник вполне может стать семь, если питерцы выиграют в Самаре. Кажется, одним претендентом на золото стало меньше.
Даже указанные примеры показывают, что в футболе все может быстро развернуться. Но все же кризис «Краснодара» настолько затянулся, что не верится в его легкое преодоление с последующим возвращением на вершину.
И пусть Кордоба после поражения от «Родины» контратакует журналистов, говоря, что «кризиса нет, это в Москве «манипулируют информацией», мы понимаем: Джон выдает желаемое за действительное. Кризис — не выдумка столичных корреспондентов, он действительно есть, причем глубокий. Ни одной победы в РПЛ за семь туров — это провал. И только заработанный Мурадом Мусаевым за три предыдущих года авторитет удерживает его на посту главного тренера.
А еще понимание, что уход Сперцяна и тяжелая травма Кривцова действительно разрушили всю главную созидательную силу «быков». Что усугубляется пропущенной Кордобой предсезонкой.
Падение краснодарцев чем-то похоже на локомотивское: и без лидеров состав остается сильным, но найти новых вожаков, кто поведет за собой, вокруг кого завяжется игра, на ходу не получается. Результаты просаживаются, моральный дух в коллективе падает — возникает эффект снежного кома. Обычно в таких ситуациях пытаются развернуть ситуацию сменой тренера — новые идеи, психологическая встряска коллектива, формирование иной игровой концепции, подходящей имеющемуся составу... Но в «Краснодаре», как и в «Локомотиве», не торопятся. Вероятно, в том числе потому, что руководители понимают: в плане состава не дали тренеру максимум, чтобы с него строго спрашивать.
И если железнодорожники, беспомощно проигравшие в воскресенье «Спартаку» (0:4), рискуют вообще упустить момент, когда можно что-то исправить, то «быки» в худшем случае просто потеряют сезон. Сейчас кажется, что это самая реальная перспектива для чемпиона-2024/25 — после поражения от шедшей на 15-м месте «Родины» шансы на борьбу за золото уже выглядят призрачными.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1