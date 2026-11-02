«Краснодар»: от лучшего старта в истории до мощного кризиса. «Быки» выбыли из чемпионской гонки?

Сегодня отрыв от лидера РПЛ может вырасти до семи очков.

Итоги первых шести туров РПЛ: у «Краснодара» шесть побед и пять очков отрыва от ближайшего преследователя, чемпион «Зенит» — позади в шести. Казалось, что с таким темпом «быков» никто не сможет ничего сделать.

Итоги 13 туров (без встречи «Зенита» с «Крыльями»): у «Краснодара» все те же шесть побед, пятое место и пять очков отставания от лидера. А в понедельник вполне может стать семь, если питерцы выиграют в Самаре. Кажется, одним претендентом на золото стало меньше.

Даже указанные примеры показывают, что в футболе все может быстро развернуться. Но все же кризис «Краснодара» настолько затянулся, что не верится в его легкое преодоление с последующим возвращением на вершину.

И пусть Кордоба после поражения от «Родины» контратакует журналистов, говоря, что «кризиса нет, это в Москве «манипулируют информацией», мы понимаем: Джон выдает желаемое за действительное. Кризис — не выдумка столичных корреспондентов, он действительно есть, причем глубокий. Ни одной победы в РПЛ за семь туров — это провал. И только заработанный Мурадом Мусаевым за три предыдущих года авторитет удерживает его на посту главного тренера.

Джон Кордоба. Фото ФК «Краснодар»

А еще понимание, что уход Сперцяна и тяжелая травма Кривцова действительно разрушили всю главную созидательную силу «быков». Что усугубляется пропущенной Кордобой предсезонкой.

Падение краснодарцев чем-то похоже на локомотивское: и без лидеров состав остается сильным, но найти новых вожаков, кто поведет за собой, вокруг кого завяжется игра, на ходу не получается. Результаты просаживаются, моральный дух в коллективе падает — возникает эффект снежного кома. Обычно в таких ситуациях пытаются развернуть ситуацию сменой тренера — новые идеи, психологическая встряска коллектива, формирование иной игровой концепции, подходящей имеющемуся составу... Но в «Краснодаре», как и в «Локомотиве», не торопятся. Вероятно, в том числе потому, что руководители понимают: в плане состава не дали тренеру максимум, чтобы с него строго спрашивать.

И если железнодорожники, беспомощно проигравшие в воскресенье «Спартаку» (0:4), рискуют вообще упустить момент, когда можно что-то исправить, то «быки» в худшем случае просто потеряют сезон. Сейчас кажется, что это самая реальная перспектива для чемпиона-2024/25 — после поражения от шедшей на 15-м месте «Родины» шансы на борьбу за золото уже выглядят призрачными.