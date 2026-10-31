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РПЛ 13 тур, расписание и результаты: Динамо — Ахмат, Локомотив — Спартак, Крылья Советов — Зенит, все матчи 31 октября-2 ноября 2026

РПЛ, расписание и результаты 13-го тура: «Динамо» — «Ахмат», «Локомотив» — «Спартак». Все матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 13-го тура чемпионата России-2026/27.

31 октября состоятся матчи «Рубин» — «Факел», «Динамо» — «Ахмат» и «Родина» — «Краснодар».

1 ноября сыграют «Оренбург» — ЦСКА, «Динамо» (Махачкала) — «Ростов», «Балтика» — «Акрон» и «Локомотив» — «Спартак».

Завершится тур 2 ноября встречей «Крылья Советов» — «Зенит».

31 октября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)
Родина
Краснодар

1 ноября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 15:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 17:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Акрон
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

2 ноября, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2026/27

Источник: https://www.sport-express.ru/football/n/russia/premier/2026-2027/table/
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«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Локомотив» заключил договор о сотрудничестве с Tassay
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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