Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:32

«Сочи» объявил о переходе защитника Макарчука

Защитник «Балтики» Макарчук перешел в «Сочи»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Балтики» Артем Макарчук перешел в «Сочи», сообщает официальный сайт сочинского клуба.

26-летний защитник будет выступать за «Сочи» под 17-м номером.

В нынешнем сезоне Макарчук забил один мяч и отдал три результативные передачи в 25 матчах за «Балтику».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Сочи» набрал 31 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2021-2022/artyem-makarchuk-v-sochi-/
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Мартинс — в стартовом составе «Спартака» на товарищеский матч с «Уралом»
«Рубин» сыграл вничью с «Динамо Батуми» в товарищеском матче
Джикия: «Могу точно заявить, что вижу себя в «Спартаке» до самого конца»
Сборная России может провести товарищеский матч с «Крыльями Советов» в Турции
Джикия: «Бакаев — очень хороший игрок, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке»
Джикия: «Было бы смешно дважды победить «Наполи» и никуда не выйти»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Спортивный директор «Рубина» оценил возможность трансфера Кокорина в казанский клуб
Вратарь Гошев рассказал, что у него были неидеальные отношения с Гамулой в «Ростове»
Алана Мамаева потребовала от Павла Мамаева через суд 270 миллионов рублей
Мартинс — в стартовом составе «Спартака» на товарищеский матч с «Уралом»
Семак похвалил нападающего Ивана Сергеева за дебют в «Зените»
Сергей Семак рассказал об аренде 22-летнего защитника сборной Казахстана Алипа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ринат Билялетдинов: «Дзюбе надо уезжать в «Фенербахче». Хотя бы для остроты ощущений»

Вратарь Гошев рассказал, что у него были неидеальные отношения с Гамулой в «Ростове»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости