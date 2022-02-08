«Сочи» объявил о переходе защитника Макарчука

Защитник «Балтики» Артем Макарчук перешел в «Сочи», сообщает официальный сайт сочинского клуба.

26-летний защитник будет выступать за «Сочи» под 17-м номером.

В нынешнем сезоне Макарчук забил один мяч и отдал три результативные передачи в 25 матчах за «Балтику».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Сочи» набрал 31 очков и занимает третье место в турнирной таблице.