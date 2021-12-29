«Ростов» объявил о трансфере полузащитника минского «Динамо» Селявы

«Ростов» объявил о трансфере полузащитника минского «Динамо» Александра Селявы.

29-летний белорус подписал контракт с российским клубом до конца сезона-2021/22 с возможностью продления.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Белоруссии и отметился двумя результативными передачами. Ранее Селява играл за солигорский «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» и «Клеческ».