«Ростов» объявил о трансфере полузащитника минского «Динамо» Селявы
18:20
«Ростов» объявил о трансфере полузащитника минского «Динамо» Александра Селявы.
29-летний белорус подписал контракт с российским клубом до конца сезона-2021/22 с возможностью продления.
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Белоруссии и отметился двумя результативными передачами. Ранее Селява играл за солигорский «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» и «Клеческ».
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