Сильвестр Игбун покинул «Динамо»
«Динамо» и нигерийский нападающий Сильвестр Игбун достигли соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон, информирует сайт бело-голубых.
«Мы благодарим Сильвестра за годы, проведённые в «Динамо», и его профессиональное отношение к делу. Желаем ему новых успехов и удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
31-летний нигериец стал игроком команды в сентябре 2019 года и принял участие в 53 матчах бело-голубых, в которых забил 4 мяча. В текущем сезоне на его счету 12 игр и 1 гол.
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