Акавов опроверг, что «Локомотив» не увольняет Галактионова из-за неустойки

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов после поражения от «Спартака» (0:4) в 13-м туре РПЛ прокомментировал ситуацию с возможной отставкой главного тренера Михаила Галактионова.

«Неустойка Галактионова не является причиной, почему мы его не увольняем», — заявил Акавов.

Функционер также рассказал о внутреннем ограничении на количество легионеров в команде.

«Лимит порядка пяти-шести иностранных футболистов. Почему? Клуб рассчитывает на своих игроков, воспитанников. Можно ли так бороться за первое место? Все зависит сильно от поколений. Если подрастет у нас такое и мы точечно укрепимся, то все возможно», — отметил Акавов.

На вопрос об отсутствии лидера в команде спортивный директор ответил: «Лидеры были в начале сезона, но проблемы были уже тогда. Это же тоже факт».

«Локомотив» набрал 11 очков в 13 матчах чемпионата России и занимает 14-е место в турнирной таблице.