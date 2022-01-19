ЦСКА объявил о переходе Юсуфа Языджи
ЦСКА и французский «Лилль» завершили оформление перехода турецкого полузащитника Юсуфа Языджи на правах аренды до окончания сезона-2021/22, информирует сайт армейцев.
Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
Языджи уже успешно прошел медосмотр и в ближайшие дни прибудет в расположение красно-синих в Кампоаморе. В текущем сезоне Юсуф провел за «Лилль» 22 матча, в которых забил 1 гол.
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|1
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|
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|5
|4
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|18-30
|19
|
14
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|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
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|18
|3
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|8
|17-26
|16
|
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|2
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|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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|Г
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Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
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Себастьян Шиманьски
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|5
|И
|К
|Ж
|
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Спартак
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|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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|
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Спартак
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