ЦСКА объявил о переходе Юсуфа Языджи

ЦСКА и французский «Лилль» завершили оформление перехода турецкого полузащитника Юсуфа Языджи на правах аренды до окончания сезона-2021/22, информирует сайт армейцев.

Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Языджи уже успешно прошел медосмотр и в ближайшие дни прибудет в расположение красно-синих в Кампоаморе. В текущем сезоне Юсуф провел за «Лилль» 22 матча, в которых забил 1 гол.