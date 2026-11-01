Митрюшкин уверен, что «Локомотив» сможет избежать вылета из РПЛ

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин после поражения от «Спартака» (0:4) в 13-м туре РПЛ выразил уверенность, что команда сумеет исправить ситуацию в чемпионате России.

— Вы верите в идеи Галактионова?

— Как по-другому? Мы все поддерживаем Михаила Михайловича. У нас был разговор, что нужно переламывать ситуацию. Результат неудовлетворительный. Вся ситуация необъяснима, все трудятся и работают. Будем переламывать.

— Есть ли уверенность, что вы не вылетите?

— Уверен, что коллектив исправит ситуацию, не сомневаюсь в этом. Есть обойма и игроки, мы справимся со всем. Верю, что все наладится.

— За счет чего?

— Есть качественные игроки. Никому небезразлична ситуация.

— Если игроки уйдут зимой?

— Я внутри команды с себя ответственности не снимаю. Будем думать, что делать. Будем предпринимать что-то.

«Локомотив» набрал 11 очков в 13 матчах чемпионата России и занимает 14-е место в турнирной таблице.