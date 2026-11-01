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Митрюшкин уверен, что «Локомотив» сможет избежать вылета из РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин после поражения от «Спартака» (0:4) в 13-м туре РПЛ выразил уверенность, что команда сумеет исправить ситуацию в чемпионате России.

— Вы верите в идеи Галактионова?

— Как по-другому? Мы все поддерживаем Михаила Михайловича. У нас был разговор, что нужно переламывать ситуацию. Результат неудовлетворительный. Вся ситуация необъяснима, все трудятся и работают. Будем переламывать.

— Есть ли уверенность, что вы не вылетите?

— Уверен, что коллектив исправит ситуацию, не сомневаюсь в этом. Есть обойма и игроки, мы справимся со всем. Верю, что все наладится.

— За счет чего?

— Есть качественные игроки. Никому небезразлична ситуация.

— Если игроки уйдут зимой?

— Я внутри команды с себя ответственности не снимаю. Будем думать, что делать. Будем предпринимать что-то.

«Локомотив» набрал 11 очков в 13 матчах чемпионата России и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:4
Спартак

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Антон Митрюшкин
Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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Ахмат

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