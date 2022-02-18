ЦСКА объявил о переходе Карраскаля

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перешел на правах аренды до конца сезона. Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.



Карраскаль успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение красно-синих в Кампоаморе.

В прошлом сезоне 23-летний колумбиец провел за «Ривер Плейт» 44 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,2 миллиона евро.