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Сегодня, 22:04

ЦСКА объявил о переходе Карраскаля

Евгений Петров
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото ПФК ЦСКА

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перешел на правах аренды до конца сезона. Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Карраскаль успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение красно-синих в Кампоаморе.

В прошлом сезоне 23-летний колумбиец провел за «Ривер Плейт» 44 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,2 миллиона евро.

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Ювентус 1
Торино 0
1-й тайм

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

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16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

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Лидс
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П2

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П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
РПЛ
ФК Ривер Плейт
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Артем Дзюба

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П
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