Первая бомба года в РПЛ. «Краснодар» уволил Гончаренко

Этот союз изначально выглядел огнеопасным.

Сначала новость об отставке Виктора Гончаренко и его помощников из «Краснодара» вызывает максимальное удивление. Но потом начинает казаться, что это логичная развязка данной истории.

Удивительна сухость формулировки. Новость на официальном сайте «Краснодара» состоит всего из одного предложения: «Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича». Все. Никаких «благодарим за совместную работу», «желаем успехов в дальнейшей карьере» и так далее — то есть всего того, что обычно пишут в таких случаях в пресс-релизах, стараясь подчеркнуть уважение к уходящему тренеру.

Вариантов тут два. Либо пресс-служба просто в спешке не стала заморачиваться всеми этими вежливыми формулировками. Либо принципиально никаких благодарностей и пожеланий «Краснодар», а вернее его руководство, Гончаренко высказывать не захотело. А может, просто не подумали, что нужно чем-то заморачиваться помимо самого факта отставки.

Удивительно время появления — 5 января около девяти утра по московскому времени. Всего за несколько дней до выхода команды из отпуска и начала зимних сборов.

Если руководство «Краснодара» (читай — владелец клуба Сергей Галицкий) было недовольно результатами команды в первой части сезона, то зачем ждать три недели? Тем более что никакого особого провала не наблюдалось — 5-е место, всего два очка отставания от идущего на 3-й строчке «Сочи». Да, разгром в Кубке России от «Кубани» (0:3) — отдельная и болезненная история, но, опять же, прошло уже два месяца.

Кроме того, Гончаренко возглавил команду в апреле прошлого года — то есть не провел с «Краснодаром» зимних сборов. А в России это фундаментальная штука, на которой строится очень многое. Бывает, что после них все кардинально меняется. Можно, например, вспомнить «Локомотив» Марко Николича, который прошлой весной выдал мощнейшую победную серию.

Похоже, что решение об отставке было импульсивным. И какой-то одной причины тут может и не быть — недовольство и мелкие претензии могут постепенно накапливаться, а потом из-за какого-то пустячного повода происходит взрыв.

Но, с другой стороны, все, кто более или менее следит за российским футболом, знают, как сложно порой работать с Галицким. В недавнем интервью Sport24 Гончаренко говорил, что они общаются регулярно: «Можем созвониться после игры, на следующий день, могут быть созвоны несколько дней подряд. По 30-40 минут — как он считает нужным. Сразу сказал ему: «Можете звонить в любой момент, отвечу на любой интересующий вас вопрос». Он очень живо интересуется командой, вовлечен во все процессы, постоянно ищет, как сделать команде лучше».

При этом сам Гончаренко — тренер достаточно жесткий и независимый. Когда состоялось его назначение в «Краснодар», то коллега по «СЭ» Константин Алексеев задавался вопросом, не является ли это сотрудничество «миной замедленного действия».

«Удастся ли Галицкому наступить на горло собственной песне, предоставить свободу действий Гончаренко и минимизировать контакты с ним? Вот главная интрига. Если нет, то это мина замедленного действия под союз владельца и тренера», — писал «СЭ».

Судя по всему, это действительно была мина, которая рано или поздно должна была рвануть. Что и произошло.