Защитник «Сочи» Барач перешел в «Крылья Советов»
Центральный защитник Матео Барач стал игроком «Крыльев Советов». 27-летний хорват арендован у «Сочи» до конца сезона с правом выкупа, сообщает пресс-служба клуба.
В «Крыльях» Барач будет играть под 44-м номером.
Матео Барач перешел в «Сочи» летом прошлого года из венского «Рапида» на правах свободного агента. В текущем сезоне хорват провел 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Матео с «Сочи» рассчитан до конца июня 2023 года.
Ранее «Крылья» покинул другой центральный защитник Сильвие Бегич после того, как «Рубин» досрочно прервал его аренду. Также защитник Никита Чернов заключил предварительное соглашение со «Спартаком». Согласно договору, защитник присоединится к красно-белым следующим летом.
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1
|Зенит
|18
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|2
|44-20
|38
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2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
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5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
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7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
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8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
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9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
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Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
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Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
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Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7