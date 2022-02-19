Защитник «Сочи» Барач перешел в «Крылья Советов»

Центральный защитник Матео Барач стал игроком «Крыльев Советов». 27-летний хорват арендован у «Сочи» до конца сезона с правом выкупа, сообщает пресс-служба клуба.

В «Крыльях» Барач будет играть под 44-м номером.

Матео Барач переходит в «Крылья Советов»



Центральный защитник Матео Барач стал игроком «Крыльев Советов». 27-летний хорват арендован у «Сочи» до конца сезона с правом выкупа. В «Крыльях» Барач будет играть под 44 номером. pic.twitter.com/2rFmXXXEWQ — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 19, 2022

Матео Барач перешел в «Сочи» летом прошлого года из венского «Рапида» на правах свободного агента. В текущем сезоне хорват провел 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Матео с «Сочи» рассчитан до конца июня 2023 года.

Ранее «Крылья» покинул другой центральный защитник Сильвие Бегич после того, как «Рубин» досрочно прервал его аренду. Также защитник Никита Чернов заключил предварительное соглашение со «Спартаком». Согласно договору, защитник присоединится к красно-белым следующим летом.