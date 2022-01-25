В «Нижнем Новгороде» сообщили о подписании контракта с защитником Стоцким

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что защитник Дмитрий Стоцкий перешел в клуб.

«Дмитрий Стоцкий — футболист «Нижнего Новгорода». Контракт подписан: аренда до конца сезона. Стоцкий — хороший футболист, имеет большой опыт выступления в премьер-лиге, выступал за сборную. Для нас это усиление», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что «Краснодар» расторг контракт со Стоцким по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел в составе «быков» восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.