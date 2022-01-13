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Сегодня, 10:12

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Зе Луишем

Иван Торопцев
Корреспондент
Зе Луиш.
Фото Instagram

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с нападающим Зе Луишем.

Железнодорожники и 30-летний футболист из Кабо-Верде расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020 года, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25467
Зе Луиш
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ФК Локомотив (Москва)
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