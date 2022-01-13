«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Зе Луишем

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с нападающим Зе Луишем.

Железнодорожники и 30-летний футболист из Кабо-Верде расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

?? Футбольный клуб «Локомотив» и 30-летний нападающий Зе Луиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон



В составе «железнодорожников» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол pic.twitter.com/xoe9k3v84P — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 13, 2022

Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020 года, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.