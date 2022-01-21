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Сегодня, 16:34

«Уфа» арендовала колумбийского нападающего Ортиса

Нападающий Дилан Ортис перешел из «Пролетер Нови-Сад» в «Уфу», сообщает пресс-служба клуба.

«Уфа» и сербский клуб договорились об аренде с правом последующего выкупа.

Ортис является воспитанником «Атлетико Насиональ». 21-летний колумбиец с 2020 года играл в чемпионате Сербии за «Чукарички», «Мачва Шабац» и «Пролетер Нови-Сад». В сезоне-2021/22 он провел 20 матчей в сербском чемпионате и забил 2 гола.

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/ufa-arendovala-kolumbijskogo-napadayushchego-dilana-ortisa
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