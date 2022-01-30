«Марсель» подписал Жиго, но отдал его «Спартаку» в аренду: объясняем причину

«Марсель» подписал защитника «Спартака» Самюэля Жиго. Информацию об этом уже подтвердили сайты обоих клубов.

Переход произойдет по следующей схеме — остаток сезона игрок проведет в «Спартаке» на правах аренды, а с лета присоединится к «Марселю», за который и будет выступать со следующего сезона. О финансовых деталях сделки и сроках действия контракта стороны пока не сообщили.

При этом, по данным L'Equipe, ФИФА запретила «Марселю» регистрировать новых футболистов. Официально об этом пока не объявлено. «Марсель» хочет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Французское издание указывает, что клуб был наказан за нарушения в оформлении перехода Папе Гея. Он подписал контракт с «Марселем», добившись расторжения уже подписанного соглашения с «Уотфордом», но английский клуб смог доказать, что контракт был расторгнут незаконно и не потерял свою силу.

Игрок был отстранен от соревнований, а «Марселю» запретили регистрировать новых футболистов до лета 2023 года. Однако наказание вступит в силу только летом 2022 года и на нынешнее трансферное окно уже не повлияет. Таким образом, «Марсель», вероятно, оформил переход Жиго уже сейчас, в зимнее трансферное окно, так как летом из-за запрета, если он не будет пересмотрен, трансфер оформить не удастся.

28-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.