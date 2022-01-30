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«Марсель» подписал Жиго, но отдал его «Спартаку» в аренду: объясняем причину

«Марсель» оформил трансфер защитника «Спартака» Жиго зимой из-за будущего запрета
Евгений Петров
Корреспондент
Самюэль Жиго.
Фото AFP

«Марсель» подписал защитника «Спартака» Самюэля Жиго. Информацию об этом уже подтвердили сайты обоих клубов.

Переход произойдет по следующей схеме — остаток сезона игрок проведет в «Спартаке» на правах аренды, а с лета присоединится к «Марселю», за который и будет выступать со следующего сезона. О финансовых деталях сделки и сроках действия контракта стороны пока не сообщили.

При этом, по данным L'Equipe, ФИФА запретила «Марселю» регистрировать новых футболистов. Официально об этом пока не объявлено. «Марсель» хочет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Французское издание указывает, что клуб был наказан за нарушения в оформлении перехода Папе Гея. Он подписал контракт с «Марселем», добившись расторжения уже подписанного соглашения с «Уотфордом», но английский клуб смог доказать, что контракт был расторгнут незаконно и не потерял свою силу.

Игрок был отстранен от соревнований, а «Марселю» запретили регистрировать новых футболистов до лета 2023 года. Однако наказание вступит в силу только летом 2022 года и на нынешнее трансферное окно уже не повлияет. Таким образом, «Марсель», вероятно, оформил переход Жиго уже сейчас, в зимнее трансферное окно, так как летом из-за запрета, если он не будет пересмотрен, трансфер оформить не удастся.

28-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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18%

1.42

X

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Самюэль Жиго
ФК Марсель
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
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