Карседо — игрокам «Спартака»: «Когда вы пашете с такой страстью, вы — очень хорошая команда»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к футболистам в раздевалке после разгромной победы над «Локомотивом» (4:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Когда вы пашете, когда у вас такая страсть в игре, такая энергия, с вашими возможностями — вы очень хорошая команда. Вы заслужили сегодня победу. Поздравляю, парни», — сказал Карседо.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд над «Локомотивом» во всех турнирах. Красно-белые набрали 26 очков после 13 матчей и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре команда Карседо 8 ноября примет «Акрон».