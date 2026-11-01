Карседо выразил надежду, что травма Дмитриева не окажется серьезной

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо на пресс-конференции после победы над «Локомотивом» (4:0) в 13-м туре РПЛ объяснил решение использовать Жедсона Фернандеша на позиции атакующего полузащитника и прокомментировал выход Игоря Дмитриева в стартовом составе.

— Ключевое решение — перевод Жедсона на позицию десятки. Какое ваше мнение? Почему именно сегодня его поставили туда?

— Победили не только благодаря этому. Команда играла хорошо, не позволяли сопернику практически ничего, классно иметь таких футболистов в составе, но не только это решение принесло плоды.

— Появление Дмитриева — выигранная конкуренция у Маркиньоса или тактический момент?

— И то, и другое. Он хорошо себя показывает, он заслуживает время на поле. Сегодня приняли решение использовать его как левого защитника. Он находился в хорошей форме, и надеюсь, что его травма не будет серьезной.

Дмитриев вышел в стартовом составе «Спартака», но на 31-й минуте был заменен из-за повреждения. Вместо него на поле появился Виктор Парада.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 11 очками — на 14-й строчке.