«Спартак» взял Хлусевича и больше не нуждается в Рассказове. Николай наконец-то сможет уехать в «Аугсбург»

«СЭ» — о первом зимнем трансфере красно-белых.

«Арсенал» до последнего цеплялся за Хлусевича: 28 октября клуб зачем-то опроверг инсайд «СЭ» о трансфере в «Спартак», призвав болельщиков «опираться только на достоверную информацию ресурсов «Арсенала». Но сегодня все же подтвердил сделку (контракт вступит в силу 1 января 2022 года). По нашим данным, трансфер в московский клуб оценивается в 3 миллиона евро.

Подписав Даниила, «Спартак» получил молодого универсала, который давно котируется на рынке. Например, летом писали об интересе со стороны ЦСКА и «Рубина», но переговоры проходили слишком сложно. Хотя Хлусевича выделяли еще по дублю «Арсенала» — Олег Кононов разглядел его осенью 2018-го, позволив 17-летнему игроку дебютировать в Кубке за главную команду. Дальше были постепенная интеграция в основу, просмотр в «Порту» и качественный прогресс в премьер-лиге. В этом сезоне Даниил сохранил дриблинг и агрессию, но прокачал реализацию, завершив пять голевых моментов из 17 (топ-показатель, учитывая возраст и позицию), один из которых случился в матче со «Спартаком».

На днях мы разговаривали с Антоном Евменовым (отвечал за трансферы в «Зените» и ЦСКА, а теперь работает спортивным директором в «Енисее»), который рассказывал, как следил за Влашичем в Хорватии, но «Эвертон» перехватил его практически в подтрибунном помещении стадиона, когда играл с «Хайдуком». И добавил: таких историй до сих пор полно в любой стране и лиге.

Даниил дважды играл со «Спартаком» — и отличился в каждом матче. Возможно, это тоже повлияло, но главный плюс для красно-белых — одним приобретением они закрыли сразу несколько проблемных позиций. В лице Хлусевича клуб получил латераля, способного выйти на любом фланге в схеме с тремя центральными защитниками. А в случае перехода на более атакующую модель — выдвинуться в атаку. Теперь у Витории есть альтернатива Айртону, конкурент Мозесу и полноценная замена Рассказову: Даниил на три года моложе, а место в составе у Николая выигрывал еще в «Арсенале».

О том, что Рассказов покинет «Спартак» в случае подписания Хлусевича, неофициально говорили еще во время переговоров. Звучало правдоподобно: контракт Николая истекает в конце сезона, и сейчас нужно было либо вести переговоры о продлении, либо искать замену.

Полтора года назад этот процесс чуть не привел к переезду в бундеслигу: агент защитника рассказывал о переговорах с «Аугсбургом», Рассказов все подтверждал и даже озвучил причины, сорвавшие сделку: «Им нужно было расторгнуть контракт с Лихштайнером [чтобы подписать меня] - они не успели. Потом Томас Цорн сказал, что меня бы в любом случае не отпустили».

Спустя два года препятствий для трансфера практически не осталось: Цорн уже в «Локомотиве», Лихштайнер завершил карьеру, а в «Аугсбург» можно попасть либо бесплатно летом, либо зимой — за минимальный прайс.

Кажется, прямо сейчас такая сделка всех устроит. «Спартак» и Рассказова — точно. Главное, чтобы в Германии не передумали.